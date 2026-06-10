事前キャンプ最終日にU-19日本代表と練習試合を行った北中米ワールドカップ（W杯）本番直前、日本代表はアイスランド戦を最後に対外試合を組まなかった。その代わりに選んだのはU-19日本代表とのトレーニングマッチ。試合後、森保一監督は言葉を選ばずに言った。「個人的に普通に親善試合をやるより今日のゲームの方が良かったなと。正直、素直に思いました」。なぜ内部試合が、W杯前の最終確認として最適解となったのか。選手と