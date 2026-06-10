有料会員にはなりたくない高市早苗首相（65）の周辺がにわかに騒がしい――。週刊文春が集中的に報じている“ネガキャン動画騒動”。高市陣営が昨年の自民党総裁選などで他候補を中傷する動画を作成したと伝えられている。中心的な役割を担ったのは「サナエトークン」問題で開発責任者として報じられた、株式会社『neu』代表の松井健氏。文春などの取材に応じ、ネガティブキャンペーンの舞台裏をつまびらかに明かしている。当初、