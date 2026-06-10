エルチェFWアンドレア・シウバが来日スペイン１部のエルチェでプレーする元ポルトガル代表FWアンドレア・シウバが自身の公式SNSを更新。「Arigatō,Japan」と綴り、来日した様子を公開すると、ファンからは「来てたのか」と反響を呼んでいる。30歳のシウバはポルトから2017年にACミランへ加入。ミランでは思うようなプレーはできず、フランクフルトなどへの期限付きを経て同クラブへ完全移籍した。フランクフルトでは鎌田