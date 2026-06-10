ドラマ「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」で知られる女優メイム・ビアリク（50）が、減量用のGLP-1注射を試した結果、重い副作用に苦しんでいたことを明かした。メイムは自己免疫疾患の症状改善を目的に、複数の医師の勧めで「最低用量の合成GLP-1を1回」投与したという。 【写真】話題の「マンジャロ」も「GLP-1受容体作動薬」の1つ使用した米女優は減量前のインスタ写真を全削除 ビアリクの