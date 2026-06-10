俳優の味方良介（３３）が、７月３日開幕の舞台「わたしの書、頁（ページ）を図る」（東京・紀伊國屋ホール）に出演する。今年だけで１０本以上のテレビドラマ出演が決定しているが、「舞台人」として原点に立ち返る。図書館を訪れる自主映画監督の青年を演じる今作は、何げない日常の中で興味を引きつけていく会話劇。「言葉の剛速球を投げるような舞台とは違い、結構な角度で曲がる変化球みたいで面白い」と表現した。主演