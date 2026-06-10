◆米大リーグロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・ロッキーズ戦のスタメンに「６番・右翼」で名を連ねた。ロッキーズの先発は菅野智之投手（３６）。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った２人が、メジャーでは２度目の直接対決となる。菅野と誠也は日本時代でもたびたび対戦。１４〜２