2026年現在、コストパフォーマンスの高さから中古戸建てへの注目が集まる一方で、「見えない雨漏りのリスク」に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、2026年4月に発表されたばかりの最新データを交えながら、知られざる雨漏りのリアルと、失敗しないための業者の見極め方を分かりやすく解説します。 ■ 1.