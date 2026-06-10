■「夢のような時間だった」俳優・本木雅弘主演の映画『黒牢城』（19日公開）のキャスト陣の素顔に迫る、カンヌ映画祭に潜入した特別映像が解禁された。【動画】キャスト・監督に完全密着したカンヌ映画祭の潜入動画解禁今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。メガホンを取るのは、黒沢清監督。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇となる今作は、密室と化した“