カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は9日（日本時間10日）、敵地でのメッツ戦に「5番・左翼」で出場する。ヌートバーは昨オフに受けた両かかとの手術の影響で開幕から60日間の負傷者リスト（IL）入りし、5日（同6日）に今季初出場したばかり。復帰後の3試合で10打数3安打3四球と好調で、6日（同7日）のレッズ戦では8回に勝ち越しの2ランを放ってチームの逆転勝利に貢献した。この日の試合前も、「（復帰してから）3連勝