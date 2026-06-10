「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発。昨季のサイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手と今季初対戦した。第１打席は初球の外角低めのスプリットを見逃してストライク。２球目は１５４キロの外角高めの直球を見逃してボール。カウント１−１から真ん中低めへのスプリットを打ってセカンドゴロに倒れた。ＮＨＫＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広