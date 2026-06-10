稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が初のトリプル主演を務める映画「バナ穴BANA＿ANA」（山内ケンジ監督、6月27日公開）の予告映像が10日、解禁された。18年に2週間限定で公開し、28万人を動員したオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第2弾。今回は長編オリジナルとなる。3人が本人役で登場し、シュールな世界を生きる物語。分からないのにグッとくる「わからないムービー」として話題を集めている。公開された予告（30秒、60秒