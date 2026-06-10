「毎日タスクに追われて、自分の本当にやりたい仕事に手が回らない」「真面目にやっているのに、なぜか評価されない」――そんな悩みを抱えるビジネスパーソンは多い。実はこれ、能力でも環境でもなく、「ある一つの誤った美徳」を信じ続けていることが原因かもしれない。新卒からITコンサルタントとして20年、年間50人近くのキャリア相談に応じてきた著者の話題書​『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術