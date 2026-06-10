◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・ドジャース戦で先発し、初回は大谷を二ゴロに打ち取るなど３者凡退の好発進を切った。先頭の大谷に対しては、カウント１―１から低めのスプリットで二ゴロ。続くパヘスも低めのスライダ