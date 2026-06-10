「爆笑問題」太田光と田中裕二が９日深夜放送のパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。番組では、日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことが話題になった。太田は、これを受けて「笑点ってさ、結局、俺たちがなんだかんだ『ひょうきん族』やりたい、『ド