◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決で、初回先頭の第１打席は二ゴロに倒れた。１ボール１ストライクからの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）スプリットで打ち取られた。「投