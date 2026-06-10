「4時間睡眠で十分」「自分はショートスリーパーだ」と思っている人は少なくない。しかし、短い睡眠でも日中の調子が落ちない人は、実際にはごくまれだ。多くの場合、自分では気づかないうちに、集中力や判断力が低下している可能性がある。1万人以上の患者を診てきた医師が、科学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、体力を損なわないための睡眠のヒントを紹介する。ショ