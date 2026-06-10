テレビ東京のスペシャルドラマにダブル主演する２人が、雰囲気ガラリ！ネットは驚きに包まれた。２４日深夜０時半から「私があなたといる理由特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜」が放送されることが決定。２０２５年７月期に放送した、グアムを訪れた３世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンドラマ「私があなたといる理由〜グアムを訪れた３組の男女の１週間〜」の特別