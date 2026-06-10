◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”ポール・スキーンズ投手（24）にニゴロに打ち取られた。今季初対戦となった右腕に対し、初回の第1打席は1ボール1ストライクからの3球目、低めスプリットを狙ったが