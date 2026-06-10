ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーが、ファンを魅了した。ジュリーは最近、グループの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ジュリー、インナーが透け見え!?公開された写真には、白のタンクトップにダメージ加工のルーズデニム、ブラックのレースアップブーツを合わせたカジュアルなスタイルのジュリーが収められている。タイトなトップスから際立つ圧巻のプロポーションと、大胆な肌見せファ