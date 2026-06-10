漫画『1122（いいふうふ） 五代夫婦の場合』の作者、渡辺ペコさんにインタビュー。生じてしまったズレと、その変化を丁寧に描いていきたいです公認不倫を選択する30代夫婦を描き、大きな話題を呼んだ渡辺ペコさんの『1122』。本作はそのスピンオフだが、こちらの夫婦もなかなかややこしい状況に陥っている。「夫婦っていうのは、恋愛的感情や性的つながりが薄れたとしても、信頼や敬意、言葉のコミュニケーションがあれば関係性は