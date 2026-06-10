山形市内の道路で10日、酒気帯び状態で乗用車を運転したとして会社員の男（23）が酒気帯び運転の容疑で逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、山形市江俣3丁目の会社員の男（23）です。山形警察署の調べによりますと会社員の男は10日午前0時35分ごろ、山形市城南町3丁目の道路で呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上のアルコールがある状態で乗用車を運転した疑いです。パトロール中の警察官が蛇行運