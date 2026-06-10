毎年夏の訪れとともに話題を集めるDEAN & DELUCAの「メッシュトートバッグ」に、2026年限定カラーの“ターコイズ”が登場します。澄み渡る夏空を思わせる爽やかな色合いと、軽やかなメッシュ素材が魅力の人気アイテム。2026年6月16日（火）より数量限定で発売されます。日常使いからレジャーまで活躍する実用性も兼ね備えた、この夏注目のバッグをご紹介します♡ 夏気分を高める限定ター