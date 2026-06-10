「誰？」と言わんばかりに目をまんまるにして立ち上がり、キッチンから半分だけ顔を出して監視する――3年間一緒に暮らした夫を1週間で忘れた猫の動画がInstagramで話題になっている。314万回表示、5.4万いいねを記録し、「人見知りしてる」「パパさん切ない笑」「再構築頑張ってください」などのコメントが寄せられた。投稿したのは「こたとつーちゃんと時々おたま」（@s.kotaro0530）さん。飼い主さんに話を聞いた。【写真】こ