ヘアドネーションのため、美容室を訪れたロングヘアの子ども。カット前の姿に「女の子？」と思った人も多かったようですが、実は男の子でした。長く伸ばした髪をばっさり切り、雰囲気が一変する動画がInstagramで話題となり、「奇跡の美少年」「将来有望すぎる」と30万件を超えるいいねが集まりました。【動画】髪を切りにきたロングヘアの子、実は…投稿したのは、美容師のやまとさん（@yamato_takumi）です。一般的にヘアドネー