「取られたくなくて目つきヤバすぎ。何度見ても笑っちゃう去年の帰省中の犬」【写真】この顔は…（笑）「あげないよ？」と目で訴えるムギちゃんそんなコメントが添えられた写真がXで話題になっています。写っているのは、「ムギ」ちゃん（4歳・女の子）です。畳の上にペタンと寝そべったムギちゃんは、おててでピンク色のおもちゃをしっかりと抱え、上目遣いで飼い主さんを見つめています。その表情はまる