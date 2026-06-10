シンガポールメディアの聯合早報は7日、中国で「フレキシブルワーク（霊活就業）」に従事する人の数が今年3億2000万人に達するとみられており、就業人口の4割超を占めることになると報じた。首都経済貿易大学と中国就業促進会が共同で設立した「中国新就業形態研究センター」がこのほど発表した報告によると、中国のフレキシブルワーカーは2021年に2億人を突破した後、ここ2年間は毎年4000万人のペースで増加しており、24年には2億