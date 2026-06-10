今年（2026年）４月、岡山市北区の衣料品店に侵入し、現金と201点の衣料品を盗んだ疑いで、岡山県瀬戸内市の建設作業員の男3人が逮捕されました。 【写真を見る】衣料品約1,545万円分と現金約29万円を盗んだ疑い...衣料品店のショーウィンドウを割り侵入、建設作業員の男3人を逮捕【岡山】 衣料品店のショーウィンドウを割り侵入 建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、いずれも岡山県瀬戸内市の建設作業員で、1