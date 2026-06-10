株式会社ASTROSQUAREは、純チタン採用の超小型LEDライト『LUNADA T2』の先行販売を、応援購入サービスMakuakeにて6月7日より開始した。『LUNADA T2』は、全長67mm、重量30gの超小型ボディに、高純度チタン、7wayサイドライト、マグネット機能、ユーティリティエッジなどを備えた次世代EDCライト。コンパクトさと高い実用性を両立した超小型LEDライトとなっている。 （関連：【画像】超小型なのに最大600ルー