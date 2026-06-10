「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいが9日、自身のXを更新。ボディラインがあらわになった衣装で魅了した。【写真】ボディラインあらわな衣装で魅了した山田あい山田は「オンラインサイン会ありがとうございました。暖かいみんなと沢山お話楽しかった！！お電話できた方もありがとう。ファースト写真集を応援ありがとう。次が出るまで、次が出るようにファーストを育ててください。特典届くのお