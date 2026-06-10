俳優の柄本佑が、7日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。小学3年生の長女（9）について語る場面があった。【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット※写真2枚目佑は、2012年に俳優の安藤サクラと結婚。2017年に第1子となる女児が誕生した。番組には佑の高校時代の親友がVTR出演し、佑と長女が友達感覚で一緒に遊んでいることや、“俳優一家の血筋”を感じるような表現