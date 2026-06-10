エルフ荒川が気になる男性に告白するも…「思いっきり振られた」。“時空が歪む”エピソードを激白する一コマがあった。【映像】エルフ荒川 結婚したい人気俳優“S”を実名告白これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する