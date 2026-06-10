全日本プロレスは９日、東京・湯島の事務所で６・１８後楽園ホール大会のメインイベントで行う三冠ヘビー級選手権試合の記者会見を開催した。会見には王者・宮原健斗とチャンピオン・カーニバルを初制覇した挑戦者・鈴木秀樹が登壇した。鈴木は、昨年６月に斉藤ジュンに敗れて以来の三冠王座挑戦で「プロレス界最高の男、宮原健斗をプロレス界最高の技術を持つ鈴木秀樹が打ち倒します」と宣言。７度目の防衛戦となる王者・宮