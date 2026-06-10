狙ったカゴに入れる為にはイメージしたストロークを行う必要がある理由 イメージしたストロークで狙ったカゴに入れる “感育マット”は、一般的な家庭用パターマットのカップのほうに４つのカゴ（ゴールボックス）を並べ、その手前に下敷きのジャンプスロープを付けたもの。 まずボールを打ち、その行方を追わないでどのカゴに入ったか想像します。そのあとに、ボー