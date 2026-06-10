スウィング中の飛距離アップにつながる体重移動とは 体重移動を正しく行うことで、飛距離が大幅に伸びる ●スウィング中の体重移動も意識 体重をかける場所ですが、構えた時点では、両足とも拇指球から指の付け根のあたりにかけます。 その後右足は、テークバックでは足のほぼ中央に圧がかかり、切り返し以降は、拇指球から親指の付け根のほうに移動して蹴りが始まります。 左足は、テークバックではややツ