スマホやPC（パソコン）にAI（人工知能）が搭載され、さらにフィジカルAIの時代になって、自動運転が現実のものとなり、ロボットが各産業領域で活動する今、材料メーカーとしての使命と役割は何か─。「フィジカルAIの頭脳の部分は結局、アメリカ主導になっていますが、メカニクス（機械や材料の製造）領域は日本が得意とする所」と信越化学工業社長・斉藤恭彦氏は語る。信越化学といえば、生活環境領域で広く使われる