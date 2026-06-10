【日本】 国内企業物価（5月）08:50 予想0.8%前回2.3%（前月比) 予想5.6%前回4.9%（前年比) 【中国】 生産者物価指数（PPI）（5月）10:30 予想3.8%前回2.8%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（5月）10:30 予想1.3%前回1.2%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（05/30 - 06/05）20:00 予想N/A前回-2.5%（前週比) 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.5%