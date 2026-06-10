トランプ米大統領は依然としてイランとの合意近いと見ている トランプ米大統領は依然としてイランとの和平合意は近いと考えている。政府関係者の話としてポリティコが報じている。 イランの米軍ヘリコプター撃墜を受け米国はイランに攻撃を開始したが、それでもトランプ氏はイランとの交渉に何ら変化はないとしている。イランとの合意は間近だと主張。