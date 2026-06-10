ＮＹ原油時間外上昇一服、米のイラン攻撃は沈静化 東京時間07:23現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.79（+0.59+0.67%） 米軍によるイラン攻撃は沈静化、収束したとイラン国営テレビが報じている。トランプ米大統領はイランに対し強硬姿勢を示すものの、イランとの交渉に何ら影響はなく、近く合意すると見ている。