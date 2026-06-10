テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が10日までに自身のインスタグラムを更新。田植え姿を公開した。「お米と気候変動について」と書き出し、「先月のお休みに、田植えをしました」と報告。「大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか1列ずつ植えていきました…！」と充実感いっぱいにつづった。「最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出ているそうです。田