「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースがインスタグラムを更新し、私服姿で球場入りする選手の姿を投稿した。大谷翔平投手はキャップを後ろに被り、黒のロングシャツに白いパンツというシンプルスタイル。山本由伸投手はメガネをかけて黒の半袖Ｔシャツ、佐々木朗希投手も黒いキャップと黒い半袖Ｔシャツだった。目立ったのは全身白コーデで固めたフリーマンだった。ファンからは「フレディはいつも