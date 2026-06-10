トランプ大統領はアメリカ軍が開始した報復攻撃について「極めて強力で、力強いものであるべき」と述べました。アメリカABCテレビは、アメリカ中央軍がイランに対する報復攻撃を開始したと発表した直後に、トランプ大統領に電話でインタビューしたと伝えました。それによりますと、トランプ氏は攻撃について「極めて強力で、力強いものであるべきだと考えている。今回の対応はまさにそれだ」と述べました。また、「アクシオス」は