綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟を主演に迎え、亡き息子の姿をしたヒューマノイドと共同生活を始める夫婦の物語を、是枝裕和監督がオリジナル脚本で描いた近未来SF映画が『箱の中の羊』だ。第79回カンヌ国際映画祭で公式上映され、約9分間ものスタンディングオベーションが起きた一方で、海外メディアの星取表では厳しい評価を下された作品でもある。日本での公開に際しても、その評判は賛否両論。ここでは、