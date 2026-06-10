車いすテニス男子世界ランキング1位の小田凱人（20）は6月7日に自身のInstagramを更新し、全仏オープン男子シングルスでの優勝を報告した。小田はフランス・パリのローランギャロスで行われた決勝で、第2シードのアルフィー・ヒューエットを6-3、6-3のストレートで下し、大会4連覇を達成。元世界ランキング1位の国枝慎吾以来となる史上2人目の快挙で、四大大会では9度目の優勝となった。投