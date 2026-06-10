元プロ野球選手の中田翔（37）が6月5日、Instagramを更新。自身が飼っているイグアナらペットの写真を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「ゲージ新しくなって喜んどるわ！！」と投稿されたのは、自身が自宅で飼育しているイグアナとリクガメのゲージの写真。ゲージにはファッションブランドやテレビ