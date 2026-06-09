「ヌメロ ヴェントゥーノ（N°21）」が、韓国コスメ「アミューズ（AMUSE）」とのコラボレーションメイクアップコレクションを発売した。現在、韓国国内のヌメロ ヴェントゥーノ一部店舗のほか、Kolon Mall、アミューズのオンライン・オフラインストアなどで取り扱っている。【画像をもっと見る】コラボは、ヌメロ ヴェントゥーノを象徴する“ヌードカラー”をテーマに掲げ、同ブランドがファッションを通じて表現してきたニュ