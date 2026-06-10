10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比960円安の6万4440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 70894.40円ボリンジャーバンド3σ 68623.60円ボリンジャーバンド2σ 66352.80円ボリンジャーバンド1σ 65955.00円一目均衡表・転換線 65594.00円5日移動平均 65416.63円9日日経平均株価現物終値 64440.00円10日夜間取引終値 64