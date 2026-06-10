10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.5ポイント安の3873ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4045.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3994.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3943.83ポイントボリンジャーバンド1σ 3919.00ポイント一目均衡表・転換線 3905.50ポイント5日移動平均 3896.11ポイント9日TOPIX現物終値 389