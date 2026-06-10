10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の738ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 899.11ポイントボリンジャーバンド3σ 865.65ポイントボリンジャーバンド2σ 832.18ポイントボリンジャーバンド1σ 798.72ポイント25日移動平均 787.00ポイント一目均衡表・基準線 779.50ポイント一目均