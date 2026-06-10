7人組アイドルグループ「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が、2年ぶりとなるシングル『しゅがぴゅあ』を4月14日にリリースした。甘く弾けるようなピコピコサウンドに、“可愛い”をぎゅっと詰め込んだ一曲。その先頭で歌い出しを担う菅原もも（すがわら・もも）は、スポニチ東京本社でのインタビューで「ずっと憧れていた曲だった」と声を弾ませた。“可愛い”を全力で届けるために…。笑顔の裏側にある葛藤と、今日までの