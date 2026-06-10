岐阜県山県市のドラッグストアで9日夕方、商品を万引きした男が声をかけた店長らにケガをさせて逃走しました。警察によりますと、山県市内のドラッグストアで9日午後5時前、カートに入った商品が徐々に減っている不審な動きをした男を店長の男性が見つけ、声をかけました。男は店長を振り払うなど暴れ出し、歩いて逃走しました。暴れる男を取り押さえる際に、店長の男性(47)と客の男性(58)が腕を擦りむくなどのケガ